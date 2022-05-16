Російські чиновники визнали відсутність технологій для розробки родовищ нафти і газу на шельфі
Основна проблема освоєння шельфових родовищ нафти та газу в РФ – відсутність російських технологій видобутку.
Про це керівник Федерального агентства РФ з надрокористування Євген Петров розповів в інтерв’ю російському Інтерфаксу.
"Сьогодні основна проблема освоєння шельфових родовищ – відсутність російських технологій видобутку. У Баренцевому і Карському морях багато хороших родовищ, але без технологій видобутку вони залишаються просто ресурсною базою", – визнав чиновник.
Як повідомлялося, ще у 2016 році в Роснедрах визнавали, що фонд нерозподілених відкритих великих родовищ для видобутку нафти та газу в РФ фактично вичерпано.
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