Російські чиновники визнали відсутність технологій для розробки родовищ нафти і газу на шельфі

Основна проблема освоєння шельфових родовищ нафти та газу в РФ – відсутність російських технологій видобутку.

Про це керівник Федерального агентства РФ з надрокористування Євген Петров розповів в інтерв’ю російському Інтерфаксу.

"Сьогодні основна проблема освоєння шельфових родовищ – відсутність російських технологій видобутку. У Баренцевому і Карському морях багато хороших родовищ, але без технологій видобутку вони залишаються просто ресурсною базою", – визнав чиновник.

Як повідомлялося, ще у 2016 році в Роснедрах визнавали, що фонд нерозподілених відкритих великих родовищ для видобутку нафти та газу в РФ фактично вичерпано.