Німеччина та Австрія прогнозують рішення про новий пакет санкцій проти Росії за кілька днів

Європейському союзу потрібно ще кілька днів, щоб узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС до Брюсселя, передає Європейська правда.

"Як німці, ми знаємо, що нафтове ембарго – нелегкий крок. Деякі питання ще потрібно вирішити, і це відбудеться не сьогодні. Але я впевнена, що найближчими днями ми знайдемо угоду", – сказала Бербок.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг також заявив, що очікує на узгодження шостого пакета санкцій найближчими днями.

"Зрозуміло, що певна потреба в обговоренні все ще існує, але я вважаю, що ми повинні прагнути того, щоб ці обговорення проводилися там, де вони мають бути, на Раді ЄС, щоб не створювати публічного іміджу розбіжностей. Росія спостерігає за нами", – сказав він.

Раніше повідолялося, що Євросоюз продовжує роботу над погодженням ембарго на імпорт російської нафти та повинен дійти згоди щодо цього питання на політичному рівні, тому що це стосується кожної з країн-членів.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.