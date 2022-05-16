Україна може імпортувати газ із LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви, – ОГТСУ
Україна має можливість імпортувати газ із терміналів скрапленого природного газу (LNG) у Греції, Хорватії, Польщі та Литві.
Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
За його словами, наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через ГТС України. Більше 1 млн кубометрів на добу.
"Оператор ГТС України" за минулий рік подвоїв обсяг гарантованих потужностей до України, які наразі складають 54 млн кубометрів на добу, – були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн кубометрів на добу) та Польщі (4 млн кубометрів на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн кубометрів)", – написав Макогон.
Також, за його словами, Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи.
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