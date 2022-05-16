Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за перший квартал зменшився у 40 разів, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2022 року зменшилося у 40 разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $31,6 млн із $1271,6 млн.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів із України за звітний період порівняно із січнем-березнем 2021 року збільшився на 2,9% – до $14,1 млрд, тоді як імпорт скоротився на 5,6% – до $14,13 млрд.

Держстат уточнює, що у березні порівняно з лютим 2022 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 57,9% – до $2,48 млрд, імпорту – на 75,8%, до $1,66 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у березні 2022 року було позитивним і становило $0,82 млрд, тоді як у лютому 2022 року воно було негативним – $0,97 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в першому кварталі поточного року становив 1,00 (у першому кварталі 2021 року – 0,92).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 214 країн світу.