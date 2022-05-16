Ціни на бензин за тиждень збільшилися на 2,5-3 гривні за літр, – "А-95"

Середні роздрібні ціни на бензини в Україні в період 9 по 16 травня збільшилися на 2,5-3 грн/літр.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає Інтерфакс-Україна.

Середні ціни в роздріб на бензин марки А-92 за тиждень збільшилися на 3,04 грн/літр – до 39,85 грн/літр, А-95 – на 2,42 грн/літр, до 40,12 грн/літр , преміальний А-95 – на 2,63 грн/літр до 41,66 грн/літр.

Крім того, роздрібні ціни на дизельне паливо збільшилися на 0,17 грн – до 43,25 грн/літр, на скраплений газ – на 2,44 грн/літр, до 35,1 грн/літр.

Раніше повідомлялося, що уряд вніс зміни до технічного регламенту вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив, згідно яких допускається виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4.