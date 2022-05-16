Суд арештував активи компаній російського олігарха Фрідмана на 12,4 мільярда, – Офіс генпрокурора (оновлено)

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України, а його бенефіціарними власниками є бізнесмени РФ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

"Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у взаємодіъ із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою.

Офіс генпрокурора нагадує, що раніше за клопотанням прокурорів судом також було накладено арешт на активи цих компаній російського олігарха на 469 млн грн.

Як повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, були арещтовані активи олігарха Михайла Фрідмана.

"Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у "Альфа-Банку", які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувались". Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", – написала Венедіктова у Facebook.

За її словами, рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів, однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України, додала Венедіктова.