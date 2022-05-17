У Туреччині відкрили аеропорт зі злітною смугою в Чорному морі

На північному сході Туреччини відкрили міжнародний аеропорт Rize-Artvin, злітно-посадкову смугу якого побудували в Чорному морі.

Про це повідомляє CNN Türk., передають Порти України.

Новий аеропорт має площу 3 млн квадратних метрів. Його крита частина охоплює 47 тис. квадратних метрів. Злітно-посадкова смуга шириною 45 метрів та завдовжки 3 км збудована на штучно створеному насипі в Чорному морі. Це зроблено з огляду на особливості рельєфу в регіоні.

Оскільки регіон, де збудовано аеропорт, є основним виробником чаю в країні, вхід в будівлю нагадує формою чайний лист. Диспетчерську вежу збудували у вигляді традиційної турецької склянки для чаю. Окрім того, в аеропорту діє музей цього напою.

Очікується, що аеропорт Rize-Artvin буде обслуговувати близько 3 млн пасажирів на рік.