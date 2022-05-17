Азербайджан за перший квартал збільшив експорт газу до Італії у 4,7 раза

Експорт задекларованих на митниці обсягів газу з Азербайджану в першому кварталі 2022 року склав 5,69 млрд кубометрів, що на 7,8% нижче за показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомили в Державному митному комітеті (ДМК) країни, передає Інтерфакс-Україна.

Виторг від експорту задекларованого газу з Азербайджану склав $3,46 млрд (зростання вчетверо). На експорт газу за квартал припало 43,4% загального обсягу експорту з Азербайджану.

За даними ДМК, у першому кварталі 2022 року найбільший обсяг експорту газу припав на Туреччину – 2,19 млрд кубометрів (38,6% від усіх поставок) на суму $639,44 млн.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан збільшить експорт газу до Європи на чверть.