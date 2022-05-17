Електроенергія з України допоможе ЄС замістити 17% експорту російського газу, – Міненерго

Українська електроенергія може замістити 17% експорту російського газу, який експортується до Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства електроенергії.

"Україна також може допомогти європейським країнам позбавитись залежності від російських енергоносіїв завдяки експорту електроенергії. За нашими оцінками, електроенергія з України може замістити близько 17% російського газу, що експортується до ЄС", – зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Під час виступу на 25-й конференції Gazterm-2022, що відбувається 16-17 травня у Польщі, він зазначив, що Україна надала свої пропозиції до стратегії REpowerEU, які передбачають практичні кроки щодо використання експортних потужностей української енергосистеми.

"Нова REpowerEU-стратегія повинна надавати чіткі рішення у трьох аспектах: як замінити російську енергію, як припинити російський контроль над енергетичними активами в Європі та як гарантувати, що така ситуація більше не повториться", – наголосив Колісник.

Крім того, українська сторона підтвердила, що Україна залишається надійним партнером Європи в сфері енергетики і готова зробити суттєвий внесок у надійність постачання природного газу у європейські країни, зокрема, завдяки потужним підземним сховищам обсягом 31 млрд куб. м.

Україна готова запропонувати близько половини від цих потужностей європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.