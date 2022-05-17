ЄС допоможе Україні в експорті зерна попри морську блокаду, – Боррель

Євросоюз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

За його словами, є план дій щодо запровадження так званих зелених коридорів для України.

"Ми маємо допомогти Україні продовжувати виробництво та експорт зерна. Сховища України наразі заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності для прийняття наступного врожаю. Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через "коридори солідарності", – сказав Боррель.

Він зауважив, що продовольча криза та зростання цін на електроенергію є наслідком війни, коли РФ бомбить українські поля, руйнує, спалює, розкрадає сховища, а її російські військові кораблі блокують чорноморські торговельні шляхи та українські порти і не дозволяють вивезти українську пшеницю на експорт.

"Це має, звісно, негативний вплив на життя людей в Африці або в Азії, і вони хочуть отримати відповіді. Але їм шкодять не наші санкції, а наслідки війни, яку Росія розв'язала проти України", – наголосив високий представник ЄС.

Як повідомлялося, Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.