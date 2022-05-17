У ЄС запропонують готуватися до повного припинення постачання газу з РФ, – ЗМІ

Європейська комісія 18 травня планує ухвалити документ, який закликає країни-члени ЄС активізувати підготовку до "повного припинення поставок російського газу", розглянувши надзвичайні заходи, такі як тимчасове обмеження цін на газ.

Про це повідомляє Euroactiv, який має у розпорядженні проєкт документу.



Після того, як Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії у квітні, ЄК просить країни-члени ЄС підготуватися до повномасштабного "шоку поставок".



"І хоча попередні заходи, прийняті восени, були розраховані для вирішення ситуації зі стабільно високими цінами на газ, можливо, варто розглянути інший комплекс заходів у разі раптового масштабного чи навіть повного припинення поставок російського газу, що призведе до нестерпно високі ціни на газ і неадекватних поставок газу", – зазначається у документі.

Першим серед нових заходів, передбачених у Брюсселі, є пряме втручання на ринок із "максимальною регульованою ціною на природний газ, що постачається європейським споживачам і компаніям (гранична ціна ЄС)", – йдеться у проєкті.



Хоча обмеження цін на газ негайно розвантажить споживачів і запобігатиме інфляційному тиску на економіку, воно є дуже суперечливим навіть всередині Єврокомісії.



"Одним із серйозних негативних наслідків є те, що ми втрачаємо ціну як важливу інформацію щодо попиту на газ під час кризи", – написав неназваний чиновник ЄС у тексті пропозиції, який було подано для внутрішнього розгляду між департаментами Комісії.

"Інший дуже важливий негативний ефект полягає в тому, що оголошення обмеження ціни на газ під час надзвичайної ситуації призводить до зниження закачування в сховища, чого потрібно уникати будь-якими способами", – додав чиновник.

Експерти також застерігають від обмеження цін, заявляючи, що це призведе до виснаження сховищ і налякає фірми від заповнення.



"На газових ринках короткострокові спотові ціни пов’язані з довгостроковими майбутніми цінами через сховищ газу", – сказав доцент кафедри енергетичної політики Ліон Хірт, доцент енергетичної політики в школі Hertie в Берліні.

"Якщо уряди оголошують майбутнє обмеження ціни, у фірм не буде стимулу заповнювати сховища газу, а навпаки: раптом буде фінансово привабливим відкласти закачування сховищ або навіть виснажити сховища сьогодні і продавати газ, поки ціни високі", – зазначив він.



За його словами, зменшення рівня зберігання не відповідає європейським інтересам, підкресливши, що першочерговим пріоритетом є заповнення сховищ до наступної зими.