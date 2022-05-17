Експорт аграрної продукції зріс у квітні у 2,9 раза, – Мінагроплітики

У квітні обсяги експорту української аграрної продукції зросли у 2,9 раза у порівнянні з показниками березня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Загалом в квітні цього року було експортовано у 2,92 раза більше, ніж у березні. Обсяги експорту залізничним транспортом зросли на 238%. Протягом березня – і по 9 травня включно залізницею було перевезено 61% від загального обсягу реального експорту зерна, шротів і рослинних олій, тоді як морським транспортом – 29%", – йдеться у повідомленні.

Так, за окремими видами товарів та видами транспорту з 1 березня по 9 травня було експортовано:

51,1 тис. тонн пшениці (березень – 33,2 тис. тонн, квітень – 9,2 тис. тонн, 81% та 56% морським транспортом відповідно);

20,9 тис. тонн ячменю (березень – 6,59 тис. тонн, квітень – 11,77 тис. тонн, 21% та 92% залізничним транспортом відповідно);

1 млн тонн кукурудзи (176,61 тис. тонн у березні, 600,96 тис. тонн – у квітні, 72% та 55% залізничним транспортом відповідно);

114,9 тис. тонн соєвих бобів (36 тис. тонн у березні, 57,15 тис. тонн – у квітні, 36% та 63% морським транспортом відповідно);

174,2 тис. тонн насіння соняшнику (9,53 тис. тонн у березні, 104 тис. тонн – у квітні, 31% та 57% морським транспортом відповідно);

31,55 тис. тонн соєої оліі (11,550 тис. тонн у березні та 16,384 тис. тонн у квітні, 59% та 60% залізничним транспортом відповідно);

197,46 тис. тонн соняшникової олії (29 тис. тонн у березні, 129,6 тис. тонн – у квітні, 45% та 33% залізничним транспортом відповідно);

100,36 тис. тонн шротів (28,95 тис. тонн у березні та 39,17 тис. тонн – у квітні, 54% та 47% залізничним транспортом відповідно).

Як повідомлялося, Євросоюз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії. За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, є план дій щодо запровадження так званих зелених коридорів для України.

Нагадаємо, Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.