Британські кафе традиційного фастфуду опинилися на межі закриття через війну в Україні

Традиційні британські кафе fish & chips – смаженої у клярі риби та картоплі – під загрозою припинення діяльності через війну в Україні, оскільки дуже залежні від імпорту з України та РФ.

Про це у коментарі журналістам, серед яких Sky News, розповідають представники профільної асоціації National Federation of Fish Friers (NFFF), передає "Європейська правда".



Зазначається, що мережі отримували з України близько половини всієї олії, яку використовують для приготування, борошно також здебільшого надходило з України. З початком повномасштабної війни обидва продукти суттєво подорожчали.



Певні труднощі виникли і з рибою, адже близько 40% імпортували з Росії. Тепер РФ перебуває під санкціями, і російську рибу скоріш за все доведеться замінювати суттєво дорожчою.



Крім того, подорожчання добрив може відобразитися на ціні картоплі,також зростає вартість електроенергії та енергоносіїв.



Керівник асоціації Ендрю Кук закликає уряд знизити ПДВ для індустрії, як вже робили під час пандемії коронавірусу, заявляючи, що без цього багатьом доведеться закритися.



Деякі кафе fish & chips у Британії працюють ще з вікторіанської епохи.