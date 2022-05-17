Україна, Польща та Словенія домовилися про запуск пілоту з взаємного визнання цифрових документів

Україна, Польща та Словенія домовилися про низку нових спільних цифрових проєктів.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі Федорова з державним секретарем, заступником голови Канцелярії Ради Міністрів Республіки Польща Янушем Цешинським та Міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.

Зокрема, домовилися про:

взаємне визнання електронних підписів із Польщею. Зазначається, що це відкриє нові можливості для бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн;

разом із Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного проєкту ID Wallet;

про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів.

"Ми цінуємо цю підтримку та сподіваємось на ще більше діджитал- і бізнес-інтеграцій між нашими державами", – зазначив Федоров.