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Україна, Польща та Словенія домовилися про запуск пілоту з взаємного визнання цифрових документів

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Україна, Польща та Словенія домовилися про низку нових спільних цифрових проєктів.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі Федорова з державним секретарем, заступником голови Канцелярії Ради Міністрів Республіки Польща Янушем Цешинським та Міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.

Зокрема, домовилися про:

  • взаємне визнання електронних підписів із Польщею. Зазначається, що це відкриє нові можливості для бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн;
  • разом із Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного проєкту ID Wallet;
  • про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів.

"Ми цінуємо цю підтримку та сподіваємось на ще більше діджитал- і бізнес-інтеграцій між нашими державами", – зазначив Федоров.

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