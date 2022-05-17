Фінська Gasum відмовилася платити за російський газ в рублях та подала позов в арбітраж

Фінська державна енергокомпанія Gasum не погоджується із вимогою російського "Газпрому" здійснювати оплату за газ у рублях, відмовляється від переходу на рублеві платежі та подала позов до міжнародного арбітражу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Gasum має довгостроковий контракт на постачання газу з російським "Газпром експортом". Його деталі обговорювалися ще з осені 2021 року. У квітні "Газпром експорт" надіслав Gasum листа, в якому вимагає, щоб надалі платежі відбувалися в рублях замість євро. Крім того, зазначається, що "Газпром експорт" висунув інші претензії до Gasum щодо контракту.



"Gasum не приймає вимоги "Газпром експорту" щодо переходу на рублеві платежі і, отже, не здійснюватиме платежі в рублях відповідно до запропонованої "Газпром експортом" схеми. Крім того, у компаній є значні суперечки щодо інших вимог, поданих за контрактом", – йдеться у повідомленні.



У компанії наголосили, що Gasum "не може з усім цим погодитися та вирішив передати суперечки щодо договору на постачання до арбітражу".



У Gasum вважають, що існує ризик припинення поставок природного газу відповідно до діючого контракту, а отже, імпорт природного газу з Росії до Фінляндії може припинитися.

"Gasum готувався до цієї ситуації разом зі своїми клієнтами та владою країни. Протягом наступного літнього сезону Gasum намагатиметься забезпечити доступ до природного газу своїм фінським споживачам через газопровід Balticconnector. Однак обмеження пропускної здатності можуть зробити це складним", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.