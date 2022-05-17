Єврокомісія пояснила порушення санкцій при оплаті за російський газ у рублях

У Європейському Союзі заявили, що газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту.

Як повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер, якщо компанії відкриють банківські рахунки в рублях – вони порушать санкції, передає Bloomberg.



"Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з "Газпромбанком" і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям", – сказав Мамер.



Санкції ЄС "не перешкоджають економічним операторам відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання природного газу у валюті, зазначеній у цих контрактах", зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.