Агрохолдинг МХП Косюка заявив про відновлення експорту до 100% довоєнного рівня

Агрохолдинг МХП за підсумками квітня відновив обсяги експорту до довоєнного рівня.

Про це в ході круглого столу заявив директор філії "МХП-Логістика" Олег Упатов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вийшли на 100% довоєнного експорту. Вийшли на (довоєнні, – ред.) обсяги, але, на жаль, це дуже дорого", – сказав топменеджер.

Упатов уточнив, що у квітні було експортовано 25 тис. тонн соняшникової олії та 35 тис. тонн курятини.

"У травні вже половину цього експортували", – додав він.

Водночас Упатов підкреслив, що такий результат досягнуто неймовірними зусиллями і навіть його утримання є важливим завданням, оскільки виникають нові проблеми: дефіцит палива, збільшення черг через поступове відновлення інших експортерів при обмеженій пропускній спроможності кордону, що зберігається.

Зокрема, він зазначив, що логістика в ЄС виявилася неготовою та нездатною обробити такі експортні обсяги з України.

"Немає такої країни, яка може покрити необхідний експорт України", – констатував він, уточнивши, що у разі МХП йдеться приблизно про 400 тис. тонн курятини і приблизно стільки ж олії.

За його словами, компанії доводиться експортувати продукцію через чотири порти Констанца в Румунії, Гданськ у Польщі, Клайпеда в Латвії та "трохи починаємо Копер у Словенії".

"Навіть за таких умов не справляються із цим трафіком, з'являються затори, дуже складно працює ветеринарна служба, в'їзна служба порту, митна служба – не пристосовані до такого обсягу експорту, який почав через них рухатися. Треба зараз усім розуміти, що треба працювати не тільки на (полегшення, – ред.) перетин кордону, але й з портами ЄС для розробки їхньої інфраструктури", – сказав директор "МХП-Логістика".

Ще однією майбутньою проблемою він назвав дефіцит контейнерів, які поки що залишаються в країні після початку війни, але які з великою ймовірністю "вимиватимуться", оскільки міжнародні контейнерні лінії не дуже хочуть постачати контейнерне обладнання в Україну.

Читайте також: Агрохолдинг МХП Косюка відзвітував про вплив розв’язаної Росією війни на бізнес (оновлено)

Як повідомлялося, агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за підсумками роботи у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі $133 млн у 2020 році. Виручка МХП у 2021 році зросла на 25% порівняно з 2020 роком – до $2,37 млрд.

МХП після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну повідомляв, що був змушений зменшити завантаження потужностей птахівництва до 80-85% через скорочення попиту та труднощі з експортом продукції.

При цьому загалом у січні-березні 2022 року МХП реалізував 159,02 тис. тонн курятини – на 3% більше за показники січня-березня 2021 року, при цьому її продажі в Україні скоротилися на 6% – до 66,8 тис. тонн, а експорт зріс на 9% – до 89,34 тис. тонн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.