Мінагрополітики не бачить підстав для різкого зростання цін на продукти харчування

Наразі підстав для різкого зростання вартості продуктів харчування в Україні немає, попри проблеми з імпортом пального.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує пресслужба міністерства.

"На сьогодні в Україні дещо знизились ціни на кормову базу. Разом з тим, підвищилися ціни на пальне – це єдиний, але важливий фактор серед складників собівартості. Тому на сьогодні один фактор перекриває інший – підстав для різкого здорожчання продовольства немає", – цитує пресслужба міністерства Висоцького.

Водночас заступник міністра констатував, що існують сезонні зміни цін на окремі продукти харчування.

"Ми зараз входимо в пік сезонних цін, але надалі вони знижуватимуться аж до осені. Далі глобально все залежатиме від цін на енергоносії", – додав Висоцький.

Як повідомлялося, за прогнозом Світового банку, глобальні ціни на енергоресурси та продукти харчування різко зростуть у поточному році внаслідок шоків, спричинених російсько-українським конфліктом. Зокрема, глобальні ціни на енергоносії у 2022 році зростуть на 50,5% порівняно з 2021 роком, а в вартість продуктів харчування підвищиться на 22,9% цього року.

За дними Світового банку, у 2021 році енергоресурси вже подорожчали майже вдвічі, а продукти харчування – на 31%.