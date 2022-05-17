Борг перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" зменшився до 10 мільярдів, – "Гарантований покупець". ІНФОГРАФІКА

Держпідприємство "Гарантований покупець" з початку 2022 року сплатило виробникам "зеленої" електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 14,2 млрд грн, з яких за електроенергію, відпущену у 2021 році – 6,7 млрд грн, у 2022 – 7,4 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства.

Згідно з оновленими даними "Гарантованого покупця", станом на 16 травня цього року рівень розрахунків за "зелену" електроенергію за 2021 рік у помісячному розрізі становить із січня по квітень – 93%, травень та липень – 80%, червень, серпень, вересень, листопад та грудень – 100% жовтень – 62%.

Крім того, держпідприємство розрахувалося з ВДЕ-генерацією у січні 2022 року на 98%, лютому – 83,7%, березні – 20,1%, квітні – 19,2% та за 10 діб травня – 18,9%.

Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці у тарифах для ВДЕ-генерації перед "Гарантованим покупцем" станом на 16 травня становить близько 10 млрд грн. Станом на кінець січня ця сума оцінювалася у 11,2 млрд грн.

"Також хочемо наголосити, що "Гарантований покупець" не здійснює виплати контрагентам, засновниками яких є резиденти з країни-агресора", – нагадали в компанії.

Своє рішення держпідприємство обґрунтовує відповідними ухвалами Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими регулятор анулював ліцензії з виробництва електроенергії компаніям, контрольованим країною, яка здійснює збройну агресію проти України.

Як раніше повідомив керівник "Гарантованого покупця" Андрій Пилипенко, в умовах профіциту електроенергії та ускладненого прогнозування вироблення, зокрема, через бойові дії та диспетчерські обмеження, підприємству вдавалося реалізовувати у березні-квітні 2022 року на ринку двосторонніх договорів та ринку "на добу наперед" сумарно 45-49% "зеленої" електроенергії.