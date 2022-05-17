Путін заявив про "тектонічні зміни" на нафтовому ринку внаслідок вторгнення в Україну

Російський президент Владімір Путін назвав "тектонічними" зміни на нафтовому ринку, викликані санкціями та бойкотом імпорту російської нафти в країнах Заходу у відповідь на розв’язану проти України повномаштабну війну.

Про це він заявив на нараді з питань розвитку нафтової галузі РФ, яка проходила у режимі відеоконференції, повідомляє пресслужба Кремля.

"Зміни на нафтовому ринку носять тектонічний характер, і робити бізнес, як раніше, за старою моделлю, вже, звичайно, видається малоймовірним", – визнав Путін.

"У нових умовах важливо не просто видобути нафту, а й побудувати весь вертикальний ланцюжок аж до кінцевого споживача", – додав російський президент.

Він вчергове заявив, що країни Європи шкодять своїй економіці, відмовляючись від російських енергоносіїв, однак констатував, що викликане цим зростання світових цін дозволяє збільшити виручку російського нафтогазового сектора.

"Такий фактор нам, звичайно, потрібно мати на увазі, ми це розуміємо, бачимо, але це не повинно розхолоджувати наші компанії", – додав Путін.

Він також пообіцяв державну підтримку російським нафтогазовим компаніям, в тому числі в частині стимулювання проєктів, пов'язаних з глибокою переробкою сировини та розвитком російських технологій нафтосервісу, включаючи освоєння та експлуатацію родовищ.

Як повідомлялося, вже майже два тижні країни ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Читайте також: Російські чиновники визнали відсутність технологій для розробки родовищ нафти і газу на шельфі

Категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого парламент країни сьогодні призначив головою уряду країни на новий строк.

У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.