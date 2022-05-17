Італійська Eni погодилась відкрити рахунок в рублях для оплати російського газу попри позицію Єврокомісії

Італійська енергетична компанія Eni вирішила відкрити рахунки в рублях у "Газпромбанку", відповідно до запропонованої на виконання наказу російського президента Владіміра Путіна схеми.

Як повідомляється на сайті компанії, це рішення не означає прийняття запропонованих російською стороною в односторонньому порядку змін до чинного договору, однак пов’язані з небажанням створювати ризики для постачання російського газу.

"Оскільки кінцеві терміни оплати поставок газу заплановані на найближчі дні, Eni розпочала процес відкриття двох поточних рахунків K у "Газпромбанку" у якості заходів безпеки (один в євро, другий у рублях)", – йдеться у повідомленні.

Компанія пояснює, що вирішила відкрити рахунок в рублях після одностороннього звернення "Газпром експорту" щодо внесення змін до чинних контрактів відповідно до нового порядку оплати газу, встановленого РФ.

"Хоча Eni відхилила ці поправки, компанія збирається тимчасово відкрити два рахунки без шкоди для своїх договірних прав, які все ще передбачають оплату в євро", – заявили в компанії.

Eni зазначає, що повідомила про це рішення італійські владі.

Eni також повідомляє, що "Газпром експорт" запевнив її, що російська компанія візьме на себе ризики, які виникають внаслідок запропонованої Росією схеми оплати газу в рублях.

"Газпром експорт" та відповідні російські федеральні органи влади підтвердили, що: (i) виставлення рахунків і оплата продовжуватимуться в євро (недавні рахунки-фактури фактично виставлялися в євро, валюті, обумовленій контрактом); (ii) що агент клірингового пункту, який працює на Московській фондовій біржі, здійснить конвертацію в рублі протягом 48 годин без участі Центрального банку Росії; і (iii) у разі будь-яких затримок або технічної неможливості завершити перетворення вчасно, це не вплине на постачання", – уточнили в компанії.

Enі вважає, що здійснення платежів у такий спосіб не порушує санкції ЄС і не створює ризиків для постачання російського газу.

"Eni, на вимогу Європейської комісії, з самого початку уточнила у "Газпром експорту", ​​що платіжні зобов’язання будуть вважатися виконаними компанією Eni після переказу євро відповідно до контракту, і вона знову уточнить це, коли буде відкрито K рахунки", – зазначає компанія.

Водночас Eni заявляє, що відмова розраховуватися за російський газ за такою схемою може викликати перебої з постачанням палива, "що може загрожувати порушенням зобов'язань перед клієнтами".

"У майбутньому, за відсутності повних, вичерпних та обґрунтованих у контракті відповідей від "Газпром експорту", Eni розпочне міжнародний арбітраж на основі шведського законодавства (відповідно до чинних контрактів) для вирішення невизначеності щодо змін, внесених новою процедурою платежів та правильний розподіл витрат і ризиків", – обіцяють в компанії.

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Як повідомлялося, раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Нагадаємо, Eni має довгострокові газові контракти з "Газпромом", засновані на принципі "бери або плати". Eni, найбільшим акціонером якої є італійська держава, у 2020 році купила 22,5 мільярда кубометрів російського газу із загальної кількості близько 62 млрд куб. м, які щорічно споживає Італія.

Італія, яка використовує газ для виробництва приблизно 40% електроенергії, імпортує понад 90% газу, причому близько 40% цього об’єму припадає на російські трубопроводи.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.