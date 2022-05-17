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Суд спрямував Збройним Силам ще $300 тисяч готівкою, вилучених під час обшуку НАБУ

набу

Національне антикорупційне бюро України перерахувало на рахунки Збройних Сил України вилучені під час обшуку 2021 року $300 тис.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про $300 тис., які в 2021 році вилучили детективи НАБУ спільно з СБУ під час обшуку. 

"Відтоді кошти перебували під арештом як частина можливої неправомірної вигоди – правоохоронці досліджували відповідні факти за процесуального керівництва САП", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що нещодавно Вищий антикорупційний суд зняв арешт з цих коштів та зобов’язав НАБУ спрямувати їх на посилення обороноздатності держави.

Після чого 17 травня 2022 року $300 тис.НАБУ перерахувало на рахунок ЗСУ.

Від початку війни загалом близько 290 млн грн застав та арештованих активів у справах НАБУ та САП спрямовано на потреби ЗСУ.

Автор: 

НАБУ (1555) ЗСУ (391)


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