Європейська транспортна система не готова перевозити великі обсяги вантажів з України, – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" наголошує на низці проблем з боку транспортної системи європейських країн, які заважають нарощувати обсяги транспортування вантажів залізничними шляхами з України до Європи.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов під час онлайн-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Блок технічних проблем у тому, що транспортна система європейських країн не готова технічно перевозити такі великі обсяги. Їй потрібен додатковий рухомий склад: вагони та локомотиви. Їм потрібно добудовувати певні гілки, щоб можна було пропускати більший обсяг вантажів", – сказав Ткачов.

За його словами, сьогодні "Укрзалізниця" перевозить лише 2 тис. вагонів, або приблизно 130 тис. тонн вантажів на день, на західних прикордонних переходах, що приблизно дорівнює 3,8 млн. тонн вантажів на місяць. При цьому власні потужності компанії дозволяють перевозити 3 422 вагони, або 220 тис. тонн на день.

На думку українського залізничного оператора, корінь проблеми в тому, що залізниця інфраструктури України та Європи значно відрізняється за шириною колії. І для того, щоб між цими двома інфраструктурами відбувався обмін вантажами, є лише два способи: здійснювати перевантаження на кордоні або змінювати візки вагонів. При цьому в "Укрзалізниці" зазначають, що перевантажувальних терміналів не вистачає.

"Крім того, найгостріша проблема – у кількості вагонів євроколії 1435. Тобто ми зі свого боку можемо перевезти набагато більший обсяг вантажів, але виникає проблема або нестачі перевантажувальних потужностей, або проблема наявності європейських вагонів", – підкреслив Ткачов.

Він також наголосив на наявності ще однієї технічної проблеми, яка полягає в тому, що інфраструктура європейських країн має обмежену пропускну спроможність, оскільки будувалася для потреб внутрішньоєвропейських перевезень.

"У Європі частка залізничних перевезень у загальній структурі транспортної системи це 15-35%, у нас же 65%. Тому європейська інфраструктура не розрахована на такі великі обсяги перевезення вантажів залізничними шляхами", – наголосив він.

За словами Ткачова, на темпи зростання залізничних перевезень також впливають організаційні питання бізнесу, який багато років будував ланцюжки поставок у бік портів і якому тепер потрібно переорієнтуватися на прикордонні залізничні переходи.

"Зараз у нас на мережі вже накопичилося 34 тис. вагонів, які завантажені та очікують на перетин кордону", – підкреслив Ткачов.

Крім того, суттєво уповільнює вантажоперевезення наявність низки бюрократичних процедур на кордоні, зокрема повторювані процедури фітосанітарного та ветеринарного контролю.

При цьому зростання обсягів залізничного перевезення продовжує відновлюватися: за словами Ткачова, у березні "Укрзалізниця" перевезла 416 тис. тонн агропродукції, у квітні – 638 тис. тонн. Мета "Укрзалізниці" – вийти на 1-1,5 млн тонн/місяць експорту зернової продукції.