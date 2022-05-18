ВООЗ підтвердила 226 атак на систему охорони здоровʼя в Україні з початку війни

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 226 атак на систему охорони здоров’я в Україні, через які загинули щонайменше 75 осіб.

Про це заявив європейський регіональний директор ВООЗ доктор Ганс Клюге на брифінгу, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні ВООЗ підтвердила 226 атак на систему охорони здоров’я в Україні. Це майже 3 атаки щодня з 24 лютого. Через них загинули щонайменше 75 осіб і 59 отримали поранення. Дві третини всіх атак на систему охорони здоров’я цього року, які ВООЗ підтвердила в усьому світі, трапилися в Україні", – розказав Клюге.

Директор ВООЗ підкреслив, що ці атаки не виправдати, і закликав до їх розслідування.