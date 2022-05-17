БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 531 35

Кабмін підвищить максимальні ціни на бензин та дизпаливо до 52-58 гривень за літр, – віце-прем’єр

авто,бензин,заправка,азс,дизтопливо

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів, очолюваний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, зберігши граничний кордон ціни на бензин у 52 грн/л, дизпаливо – 58 грн/л.

Про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону "UA Разом", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас була дискусія з операторами ринку сьогодні, і за підсумками сьогоднішнього засідання штабу виникла домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському або навіть не європейському ринку транспортувати в Україну", – розповіла Свириденко.

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн. Як тільки ми відчуємо, що оператори зловживають становищем, ми вводитимемо щодо них санкції. Моніторитимемо ситуацію щодобово", – пообіцяла вона.

На думку Свириденко, значне підвищення регульованих цін дозволить скоротити черги на АЗС за паливом та відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.

Як повідомлялося, Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л. 

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Після прийняття цього рішення Свириденко обіцяла, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже на початку березня, хоча ціни на нього зростуть через ускладнену логістику, однак цього не відбулося, а ряд мереж АЗС почав продавати пальне в обхід встановлених обмежень. 

Автор: 

АЗС (1600) бензин (1115) ціни (3584) дизпаливо (1286)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
цілуй боневтіка чи залижи, хоча б до посиніння. І почуєш:"дякую дуже дякую."
показати весь коментар
17.05.2022 22:32 Відповісти
+7
ціна може бути люба але актуаль ринковій з закладеним ризиком.
але й паливо має бути в вільному доступі, хай навіть дороге
за те офіційне. щоб хочаб перебити ділків-спекулянтів та корупціонерів.
гетманцев, козел, робить все, що на кордоні, що на паливному ринку, щоб тільки процвітала корупція.
до якої пори, ці місцеві князьки-підери будуть в ручному режимі розподіляти народне пальне.
хтось, ****, бачив щоб хоч один з блатних, чи мажорів ходив пішки?????
а моя донька, офіцер ЗСУ, приїхала з Киева до дітей в Ладижин і її машину не заправили!!!!!
на мажорів є, на полив квіток є, на підмітання чистого асфальту є, на нев,****** купу машин
жополизів міської ради, які живуть 300-400 метрів від тієї ж міськради є.
А ДЛЯ ЗСУ, ****, НЕМА,
показати весь коментар
17.05.2022 23:01 Відповісти
+4
Это полная *опа, ждем новый виток цен на все.
показати весь коментар
17.05.2022 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это полная *опа, ждем новый виток цен на все.
показати весь коментар
17.05.2022 21:35 Відповісти
Это реалии военного времени. Скажи спасибо, что не в 10 раз, и что бензин вообще завозится.
показати весь коментар
17.05.2022 22:04 Відповісти
цілуй боневтіка чи залижи, хоча б до посиніння. І почуєш:"дякую дуже дякую."
показати весь коментар
17.05.2022 22:32 Відповісти
Ты своего клоуна сам целуй, а еще можешь путлера поцеловать, потому что он тоже тут немного руку приложил к тому, что бензина нет в Украине. Или ты отрицаешь факт влияния войны на наличие и цену бензина в стране?
показати весь коментар
20.05.2022 01:02 Відповісти
Я не спорю, но у вас в Киеве уже жизнь бьет ключем, работа есть, а что делать людям , которые в 50-100км от линии фронта и сидят без работы, а необходимость передвигаться есть？Открывайте тогда границы, дайте людям возможность работать.
показати весь коментар
17.05.2022 22:51 Відповісти
В армию записыватся-платят хорошо,питание и проживание бесплатное!Если будешь участником боевых действий-потом получишь хорошие льготы. Женщины и дети могут поехать за границу и там жить и работать. Границы для мужчин открывать нельзя,мужчинвы должны Родину защищать-это их прямая обязанность. Не право а именно обязанность.
показати весь коментар
18.05.2022 02:47 Відповісти
Грошове забезпечення військовослужбовця на нулі, під обстрілами-27 тис. грн. Мєнта, (ф)сбушніка і т.ін. за 50 км. від фронту- 80(!) тис. грн. Повоюєм?
показати весь коментар
18.05.2022 04:08 Відповісти
Мєнти не отримують 80 тисяч, патрульні в Києві мають тисяч 15, максимум - 20!
показати весь коментар
18.05.2022 09:28 Відповісти
Шо за брєд - 40 тис знайомий отримує, і він в роті охорони в Черкасах - не на передку. В зоні бойових дій - 100к
показати весь коментар
18.05.2022 11:59 Відповісти
з окопа пишеш?
показати весь коментар
18.05.2022 13:44 Відповісти
Що ти городиш!?...
показати весь коментар
19.05.2022 01:33 Відповісти
какая может быть обьективная / реальная цена?? одна сеть потеряла половину азс, вторая несколько а третья - нефтебазу... Решение правильное, не цену надо регулировать а упрощать бизнес , убрать лицензии и вечно голодных пожарников
показати весь коментар
17.05.2022 22:34 Відповісти
Що там лепетів ніхто: "Тимчасові незручності, за тиждень все виправиться, але із незначним підняттям цін..." У місті де я в даний час- ціна 92-ої=68грн/літр...
показати весь коментар
17.05.2022 22:38 Відповісти
Кое кто гривни на шекели еле успевает менять❗Гешефт превыше всего☝💸
показати весь коментар
18.05.2022 01:48 Відповісти
ну так в польше топливо тоже сильно подорожало
показати весь коментар
17.05.2022 22:58 Відповісти
Ну так в Польщі з/п 700-1000у.о. а тут..тотальне безробіття.
показати весь коментар
19.05.2022 01:36 Відповісти
ціна може бути люба але актуаль ринковій з закладеним ризиком.
але й паливо має бути в вільному доступі, хай навіть дороге
за те офіційне. щоб хочаб перебити ділків-спекулянтів та корупціонерів.
гетманцев, козел, робить все, що на кордоні, що на паливному ринку, щоб тільки процвітала корупція.
до якої пори, ці місцеві князьки-підери будуть в ручному режимі розподіляти народне пальне.
хтось, ****, бачив щоб хоч один з блатних, чи мажорів ходив пішки?????
а моя донька, офіцер ЗСУ, приїхала з Киева до дітей в Ладижин і її машину не заправили!!!!!
на мажорів є, на полив квіток є, на підмітання чистого асфальту є, на нев,****** купу машин
жополизів міської ради, які живуть 300-400 метрів від тієї ж міськради є.
А ДЛЯ ЗСУ, ****, НЕМА,
показати весь коментар
17.05.2022 23:01 Відповісти
справедливо обурюєтесь, але не Люба чи люба, а будь-яка.
показати весь коментар
17.05.2022 23:46 Відповісти
І не буде, бо всі такі як ти сцикуни - розводять срачі і піну в коментарях а по факту чекають щоб хтось інший за них все розрулив.
Не подобається ситуація - так міняй її, який сенс тут когось обсирати - від цього нічого не зміниться.
Менше слів - більше діла і все буде Україна.
показати весь коментар
18.05.2022 12:06 Відповісти
Кончені підараси
показати весь коментар
17.05.2022 23:03 Відповісти
ну все, биогаз, электрика, спирт. дизель на танки. керосин авиации, евробляхи - в утиль.
показати весь коментар
18.05.2022 00:00 Відповісти
Собівартість після розмитнення ПММ з Європи- 28-32 грн./л. Кому у кишеню пійде маржа у 30-40 грн,/л.? Питання риторичне). Непоганий гешефт у зеленої зграї мародерів. Нехай шмигалі з голбородьками на ровери сідають. "3,14здять і 3,14здЯть"(с)
показати весь коментар
18.05.2022 04:22 Відповісти
Там - де влізає держава зі своїм регулюванням- завжди настає срака.
Гетьманцев і компанія нездатні керувати ринковими процесами.
Вище хтось писав, що для мажорів , блатних і при владі- бензин є і без черги - це правда!

Грозяться підняти податки , бо грошей немає і бізнес не працює.
А як же йому працювати, коли по 4-6 годин в черзі за бензином стоїш!

І не факт, що залиєш. А потім думаєш- розвезти товар по магазинах чи нехай машина стоїть з повним баком « на всякий випадок».

Пишуть грамотії- користуйтесь громадським транспортом - добре, пішла в метро. Їдемо, аж тут оголошують повітряну тривогу. Стоїмо годину в набитому вагоні(. Результат- спізнились на роботу.
Висновок з усього того- в ринковій економіці , навіть під час війни, держава не повинна займатись регулюванням цін , бо з цьго виходить ще гірше. Принаймні у нас, з Гетьманцевим і компанією.
показати весь коментар
18.05.2022 07:42 Відповісти
Чомусь у всьому світі ціна на паливо регулюється. Це робиться непрямими методами, типу прогресивного податку на прибуток та антимонопольного законодавства, щоби не було картельної змови. Але я не пам'ятаю щоби в Україні знижувалися ціни на пальне, коли у світі падала ціна на нафту.
показати весь коментар
18.05.2022 08:23 Відповісти
Забезпечення дизпаливом під час війни повинна на себе узяти держава, а не віддавати це на відкуп баригам, бо це паливо для танків, БМП, БТР, САУ, вантажівок, сільгосптехніки. Качати через трубопровід "Самара - Західне направлення" Продавати з мінімальною маржою. А от бензин нехай буде за вільною ціною.
показати весь коментар
18.05.2022 08:18 Відповісти
бовдуре, мозок свій із срсрів витягни та спробуй знайти тлумачний словник, щоб осягнути значення слова барига. Вас іпанутих, після 500тис. реєстрації, день у день банять та знищують, а ви все лізете та намагаєтесь щось із себе ліпити.
показати весь коментар
19.05.2022 02:51 Відповісти
Читаю коменти і дивуюся тупості та цинізму тих хто пише про ринок та європейські ціни. В ЄС в ціні палива сидять до 50 % податків , ніхто не закуповує оптом по роздрібних цінах. В умовах війни держава повинна контролювати вартість такого важливого стратегічного ресурсу , не давати можливості баригам створювати штучний дефіцит та наживатися. Один зелений міністр недавно щось варнякав про націоналізацію, ну так починати потрібно з мереж АЗС. Зростання цін на паливо це останній удар по нашій економіці та різкий ріст цін на все, в умовах коли люди залишилися без засобів існування та роботи. За що тоді ми воюємо, хто залишиться жити в цій країні , де все продовжує крутитися навколо інтересів купки бариг та олігархів ?
показати весь коментар
18.05.2022 08:37 Відповісти
ще одне дебільне, що прожило без тлумачного словника?
показати весь коментар
19.05.2022 02:52 Відповісти
Все відбувається як по методичкам - спочатку роблять дефіцит товару, публіка згодна на будь яку ціну "аби було" і тоді воно з'являється по захмарним цінам. До речі, це вже європейська ціна, а там у ціні левова частка акцизу. У нас же начебто акциз зняли. Тоді, виходить, що там просто закладена маржа у декілька сот %. З цим вас і поздоровляю.
показати весь коментар
18.05.2022 09:00 Відповісти
Якщо ціна офіційно завезеного бензину повинна бути 50 грн, то дуже цікаве питання де взяли бензин ті, хто його вже всю війну продають безупинно і помітно дешевше. Щось мені підказує, що тут повинна добре покопатись якась СБУ і т.п.

Але хто їй дасть мішатись під ногами серйозних людей... це ж Україна!
показати весь коментар
18.05.2022 11:43 Відповісти
коротенько так слава 73% долбо@бам и всiм хто прiвiв iх до влади
показати весь коментар
18.05.2022 12:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 