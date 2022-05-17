Кабмін підвищить максимальні ціни на бензин та дизпаливо до 52-58 гривень за літр, – віце-прем’єр

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів, очолюваний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, зберігши граничний кордон ціни на бензин у 52 грн/л, дизпаливо – 58 грн/л.

Про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону "UA Разом", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас була дискусія з операторами ринку сьогодні, і за підсумками сьогоднішнього засідання штабу виникла домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському або навіть не європейському ринку транспортувати в Україну", – розповіла Свириденко.

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн. Як тільки ми відчуємо, що оператори зловживають становищем, ми вводитимемо щодо них санкції. Моніторитимемо ситуацію щодобово", – пообіцяла вона.

На думку Свириденко, значне підвищення регульованих цін дозволить скоротити черги на АЗС за паливом та відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.

Як повідомлялося, Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Після прийняття цього рішення Свириденко обіцяла, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже на початку березня, хоча ціни на нього зростуть через ускладнену логістику, однак цього не відбулося, а ряд мереж АЗС почав продавати пальне в обхід встановлених обмежень.