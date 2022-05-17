Кабмін підвищить максимальні ціни на бензин та дизпаливо до 52-58 гривень за літр, – віце-прем’єр
Оперативний штаб при Кабінеті міністрів, очолюваний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, зберігши граничний кордон ціни на бензин у 52 грн/л, дизпаливо – 58 грн/л.
Про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону "UA Разом", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У нас була дискусія з операторами ринку сьогодні, і за підсумками сьогоднішнього засідання штабу виникла домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському або навіть не європейському ринку транспортувати в Україну", – розповіла Свириденко.
"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн. Як тільки ми відчуємо, що оператори зловживають становищем, ми вводитимемо щодо них санкції. Моніторитимемо ситуацію щодобово", – пообіцяла вона.
На думку Свириденко, значне підвищення регульованих цін дозволить скоротити черги на АЗС за паливом та відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.
Як повідомлялося, Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.
На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.
Після прийняття цього рішення Свириденко обіцяла, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже на початку березня, хоча ціни на нього зростуть через ускладнену логістику, однак цього не відбулося, а ряд мереж АЗС почав продавати пальне в обхід встановлених обмежень.
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але й паливо має бути в вільному доступі, хай навіть дороге
за те офіційне. щоб хочаб перебити ділків-спекулянтів та корупціонерів.
гетманцев, козел, робить все, що на кордоні, що на паливному ринку, щоб тільки процвітала корупція.
до якої пори, ці місцеві князьки-підери будуть в ручному режимі розподіляти народне пальне.
хтось, ****, бачив щоб хоч один з блатних, чи мажорів ходив пішки?????
а моя донька, офіцер ЗСУ, приїхала з Киева до дітей в Ладижин і її машину не заправили!!!!!
на мажорів є, на полив квіток є, на підмітання чистого асфальту є, на нев,****** купу машин
жополизів міської ради, які живуть 300-400 метрів від тієї ж міськради є.
А ДЛЯ ЗСУ, ****, НЕМА,
Не подобається ситуація - так міняй її, який сенс тут когось обсирати - від цього нічого не зміниться.
Менше слів - більше діла і все буде Україна.
Гетьманцев і компанія нездатні керувати ринковими процесами.
Вище хтось писав, що для мажорів , блатних і при владі- бензин є і без черги - це правда!
Грозяться підняти податки , бо грошей немає і бізнес не працює.
А як же йому працювати, коли по 4-6 годин в черзі за бензином стоїш!
І не факт, що залиєш. А потім думаєш- розвезти товар по магазинах чи нехай машина стоїть з повним баком « на всякий випадок».
Пишуть грамотії- користуйтесь громадським транспортом - добре, пішла в метро. Їдемо, аж тут оголошують повітряну тривогу. Стоїмо годину в набитому вагоні(. Результат- спізнились на роботу.
Висновок з усього того- в ринковій економіці , навіть під час війни, держава не повинна займатись регулюванням цін , бо з цьго виходить ще гірше. Принаймні у нас, з Гетьманцевим і компанією.
Але хто їй дасть мішатись під ногами серйозних людей... це ж Україна!