Канада заборонила в'їзд близько тисячі підсанкційних росіян, включно з Путіним, Лавровим та Шойгу

Міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино оголосив про заборону в'їзду в країну для приблизно тисячі громадян РФ, які раніше потрапили під санкції, включаючи російського президента Володимира Путіна, через вторгнення в Україну.

Про це він повідомив у Twitter.

"Перед обличчям жорстокої атаки режиму Путіна Канада стоїть на стороні України – і ми притягнемо Росію до відповідальності за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили, що забороняємо в'їзд до Канадаи близько тисячі росіян, включно з Путіним та його поплічниками. Усі ці особи вже перебувають під санкціями Канади за свою роль у вторгненні, і тепер вони будуть нев'їзними до нашої країни", – зазначив він.

Як додали у повідомленні канадського уряду, міністр внесе зміни до закону про імміграцію та захист біженців, щоб заборонити в’їзд підсанкційним росіянам. Ці зміни дозволять прикордонникам відмовляти у в’їзді та видворяти з країни цих осіб, а міграційній службі – відмовляти їм в отриманні візи.

Також зазначається, що ці зміни застосовуватимуться до всіх іноземних громадян, які підпадають під санкції Канади, а також до всіх супроводжуючих їх членів сімей.

Канада запровадила санкції проти близько тисячі осіб з Росії, України та Білорусі, включаючи Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та главу МЗС РФСергія Лаврова.