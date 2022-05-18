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Євросоюз готується направити заморожені активи підсанкційних росіян на відновлення України, – Bloomberg

россия,флаг,прапор,росія

Євросоюз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України.

Про це у Telegram повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на дані Bloomberg.

Також у ЄС мають намір ініціювати випуск боргових зобов'язань для цих же цілей.

Окрім цього, зазначив Єрмак, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку РФ.

"Це ті кроки, які підтримує Україна. Група Макфола-Єрмака у санкційному плані відмічала, що Росія повинна заплатити за все зло, яке здійснила в Україні", – наголосив глава ОПУ.

Автор: 

росія (14585) Євросоюз (5266) актив (95)


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Зе владі доступ до грошей на відновлення України чи репарації ЗАСЬ
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18.05.2022 13:48 Відповісти

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