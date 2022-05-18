Євросоюз готується направити заморожені активи підсанкційних росіян на відновлення України, – Bloomberg
Євросоюз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України.
Про це у Telegram повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на дані Bloomberg.
Також у ЄС мають намір ініціювати випуск боргових зобов'язань для цих же цілей.
Окрім цього, зазначив Єрмак, в МВФ розглянуть можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку РФ.
"Це ті кроки, які підтримує Україна. Група Макфола-Єрмака у санкційному плані відмічала, що Росія повинна заплатити за все зло, яке здійснила в Україні", – наголосив глава ОПУ.
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ДІАСПОРОЮ - Зе ВЛАДА КРАДЕ, КРАДЕ І ПРОСТО БАГАТО КРАДЕ, КРАДЕ БЕЗБОЖНО
У ДВА І ТРИ РАЗИ ЗАВИШАЮЧИ КОШТОРИС НА ПОБУДІВЛЮ ОДНИХ АСФАЛЬТОВИХ
ШЛЯХІВ І РОБЛЯЧИ ІНШИЙ СХЕМАТОЗ.
Зе владі доступ до грошей на відновлення України чи репарації ЗАСЬ