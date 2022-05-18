Кабмін розширив програму виплат від ООН на українців з деокупованих територій та в зоні бойових дій

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка врегульовує питання обліку внутрішньо переміщених осіб, а також розширює програми виплат для українців, які не мають статус ВПО.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд запустив низку програм із міжнародними гуманітарними організаціями щодо виплат по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно для внутрішньо переміщених осіб з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Відтепер відповідна програма буде розширена.

"Виплати також зможуть отримати наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території. Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проєкти, які допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни", – підкреслив очільник уряду.

Шмигаль додав, що для отримання таких виплат українці можуть подати заявку на інформаційній платформі "єДопомога", а з часом оформлювати заявку можна буде через "Дію".