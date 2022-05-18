Мінцифри запустило збір коштів на допомогу армії в "Дії" через платформу United24

У застосунку "Дія" запустили збір коштів на допомогу армії через платформу United24.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер надсилати донейти на United24 можна в декілька кліків через застосунок "Дія", – йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно оновити застосунок, на головному екрані натиснути "Допомогти армії", ввести суму та сплатити карткою через Apple Pay чи Google Pay.

"Усі зібрані кошти перераховуються на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до профільних міністерств, які забезпечують прозорий розподіл та звітність", – наголосили у Мінцифри.

Зазначається, що допомога буде розподілятися за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України.

У міністерстві зауважили, що United24 – це перша у світі франдрейзингова платформа такого масштабу від імені держави. Від дня запуску через неї на рахунки Нацбанку вже надійшло 733 млн грн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 травня оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив Зеленський.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.

За перший тиждень роботи платформи було зібрано понад $25 млн.