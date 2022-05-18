Єврокомісія схвалила план відмови від енергоносіїв з Росії вартістю 300 мільярдів євро (оновлено)

Єврокомісія схвалила план з відмови від імпорту енергоносіїв з Росії під назвою REPowerEU.

Про це на пресконференції в Брюсселі оголосили виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс і єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Deutsche Welle.

Вони пояснили, що план зосереджується передусім на зменшенні залежності Євросоюзу від газу з РФ, адже його неможливо повністю замістити закупівлею в інших постачальників.

Зокрема, REPowerEU передбачає остаточну відмову від російського газу "суттєво раніше" 2030 року.

При цьому в Єврокомісії вважають можливим зменшити закупівлю "блакитного палива" у РФ на дві третини вже до кінця 2022 року, а від російської нафти та нафтопродуктів ЄС може відмовитися майже повністю, за винятком кількох країн Центральної Європи, які не мають виходу до моря.

REPowerEU передбачає заходи в трьох сферах: економію енергії, диверсифікацію джерел постачання та прискорену розбудову відновлюваної енергетики.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму зверненні наголосила, що план REPowerEU передбачає диверсифікацію імпорту енергоносії до ЄС та прискорення переходу на чисту енергію.

Зокрема, він передбачає підвищення використання відновлювальної енергії в ЄС до 45% до 2030 року. Для цього пропонується запровадити цілу низку заходів.

"Наприклад, ми пропонуємо прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, наприклад мереж. Ми пропонуємо зобов’язання щодо сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та для нових житлових будинків до 2029 року. Це амбітно, але реально", – йдеться у заяві голови Єврокомісії.

Вона додала, що реалізація плану передбачає спільним механізмом закупівель енергоносіїв, а також розбудову енергетичної інфраструктури.

За словами фон дер Ляєн, загалом на фінансування передбачених цим планом заходів планується спрямувати близько 300 мільярдів євро, в тому числі приблизно 72 млрд євро грантів і 225 млрд євро позик.

Зокрема, до 10 мільярдів євро буде спрямовано на розбудову газової інфраструктури в ЄС, 2 млрд євро – на нафтову інфраструктуру, решта фінансування піде на прискорення та розширення переходу до чистої енергії.