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UniCredit та Commerzbank призупинили переговори про злиття через війну в Україні, – ЗМІ

unicredit

Італійський банк UniCredit та німецький Commerzbank на початку року розглядали можливість злиття активів, проте російське вторгнення в Україну не дозволило втілити ці плани.

Про це пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

За словами джерел, на початку 2022 року голова італійського банку Андреа Орсель планував провести неформальні переговори про можливе об'єднання HypoVereinsbank – німецької "дочки" UniCredit – з Commerzbank.

Як зазначає видання, перша за довгий час велика транскордонна угода в європейському банківському секторі могла призвести до виникнення другого за величиною банку Німеччини з активами на 785 млрд євро. Він мав би тисячу відділень та 48 тис. співробітників.

Проте керівництво UniCredit вирішило зайнятися управлінням ризиками, пов'язаними з РФ, перш ніж вести переговори щодо угод, кажуть джерела.

Як повідомлялося, UniCredit у першому кварталі створив 1,3 млрд євро резервів на можливі втрати з позик, ця сума майже повністю припадає на ризики у РФ. Також італійська група розпочала попередні переговори про продаж дочірнього банку в РФ після прояву інтересу з боку фінансових організацій, а також компаній, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії в Росії. 

Автор: 

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