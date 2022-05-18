Площа лісових пожеж збільшилася з початку року майже в 100 разів, – Держлісагентство

Із початку року зафіксовано 322 лісові пожежі, з яких 40 – великі. Загальна площа пожеж, у порівнянні з 2021 роком, зросла у 96 разів – до 5509,7 га лісів.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

Наразі триває локалізація 3 великих пожеж у Київській області: ДП "Тетерівське лісове господарство" – 500 га, ДП "Макарівське лісове господарство" – 196 га та ДП "Поліське лісове господарство" – 30 га.

Зазначається, що гасіння вогню зараз займає значно більше часу, тому що території області заміновані. Водночас погодні умови сприяють поліпшенню ситуації.

"Докладаємо максимум зусиль, аби боротися із вогнем в умовах воєнного стану. Вчора на всіх підприємствах Держлісагентства розпочалися комплексні навчання із ДСНС України щодо безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами під час гасіння лісових пожеж", – повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець.

За його словами, лісівники вчаться діяти у разі виявлення нерозірваних боєприпасів та мін, залишених загарбниками після тимчасової окупації.