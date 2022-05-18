В Німеччині ліквідують фонд, який допомагав будувати "Північний потік-2" в обхід санкцій

"Кліматичний" фонд, який отримав 20 млн євро від компанії Nord Stream 2 AG і використовувався німецькою федеральною землею Мекленбург-Передня Померанія, де розташований трубопровід "Північний потік-2", для потенційного обходу санкцій США, буде ліквідовано.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська правда.

Запуск газопроводу "Північний потік-2", який проходить німецькою землею Мекленбург-Передня Померанія, було зупинено у відповідь на вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр федеральної землі Мануела Швезіг оголосила 17 травня, що правління фонду, яке складається з трьох осіб, піде у відставку наприкінці вересня.

Відставка ради директорів необхідна для того, щоб розчистити шлях для розпуску фонду, залишивши при цьому достатньо часу для припинення всієї економічної діяльності.

Фонд уже давно критикується за те, що він є інструментом регіонального уряду, який допомагає завершити проєкт газопроводу в обхід потенційних санкцій США. Після нападу Росії на Україну Швезіг зіткнулася з новою хвилею критики, оскільки багато хто закликав її перенаправити гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Швезіг визнала, що створення фонду було помилкою. Проте, рішення про ліквідацію фонду було ухвалено лише після тривалих суперечок між урядом Швезіг та правлінням організації, яке намагалося чинити опір цьому кроці.

Як повідомлялося, 1 березня швейцарські ЗМІ з посиланням на чиновників кантону Цуг оприлюднили інформацію про те, що Nord Stream 2 AG є неплатоспроможною, а всі 106 її працівників звільнені. Nord Stream 2 AG тоді заявила, що "не підтверджує" повідомлення про початок процедури банкрутства, пояснивши звільнення персоналу накладеними на неї санкціями США.

Пізніше німецька газета Stuttgarter Zeitung із посиланням на гендиректора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга повідомила, що компанія-оператор таки подасть заяву про початок процедури банкрутства у найближчі дні. Також зазначалося, що компанія проситиме суду м. Цуг запровадити "тимчасовий мораторій" на стягнення заборгованості з компанії.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства, вже виданий звіт для цього газопровід, таким чином, процес його сертифікації було зупинено. Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання "незалежності" окупованих території Донбасу, після чого РФ розв’язала агресивну війну проти України.

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром".