Дунайське пароплавство оголосило тендери на перевезення зерна з українських портів у Румунію

"Українське Дунайське пароплавство" виставило на аукціон у системі Prozorro потужності для вивезення зерна за кордон з Ренійського та Ізмаїльського портів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, зернові вантажі планують транспортувати з українських портів до порту "Констанца" в Румунії. В обох випадках – як зі стартом в "Ізмаїлі", так і в "Рені" – в якості альтернативи пропонується доправити зерно у складі баржо-буксирного каравану силами перевізника до портів "Сілістра" або "Русе" у Болгарії.

Послуги із перевезення кожною баржею виділені в окремі лоти. Загалом планується задіяти у виконанні замовлення 12 плавзасобів – 6 із "Ізмаїла" та стільки ж із "Рені". Мінімальний обсяг вантажного трюму баржі складає 2 тис. кубометрів, а обсяг вантажу не повинен перевищувати 1,5 тис. тонн.

Очікується, що завантаження барж відбуватиметься в Ренійському та Ізмаїльському портах у період із 1 по 15 червня.

Початкова вартість лоту складає 51 тис. євро для відправки з "Рені" та 54 тис. євро для відправки з "Ізмаїла". Крок аукціону становить 4% від стартової вартості.

"Українське Дуранйське пароплавство" приймає пропозиції від потенційних учасників аукціону до 19 травня, торги відбудуться 20 травня.

Це вже буде друга спроба знайти перевізника зерна для переправлення його шістьма баржами з "Рені" до порту Румунії або Болгарії. Перші аукціони аукціони не відбулися через відсутність пропозицій учасників.