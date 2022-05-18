Країни Євросоюзу збільшать оборонні видатки на 200 мільярдів євро, – голова Єврокомісії

Країни Євросоюзу додатково виділять на оборону 200 мільярдів євро протягом наступних кількох років та планують перейти до спільної закупівлі озброєнь.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму зверненні, яке оприлюднене на сайті ЄК.

Вона наголосила, що "повернення війни до Європи підкреслило наслідки багаторічного недофінансування витрат на оборону".

Фон дер Ляєн зазначила, що з метою подолання цієї тенденції країни ЄС оголосили про намір додатково спрямувати 200 мільярдів євро на оборону протягом наступних кількох років.

"Але важливі не тільки гроші, які будуть вкладені, а й те, як вони будуть вкладені. Тому ми повинні переконатися, що ці гроші витрачаються скоординовано, щоб вони заповнювали прогалини у можливостях, які ми, очевидно, маємо, які Європа виявила, чи то в Європейському Союзі чи в НАТО", – зазначила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн пояснила, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС перейти до спільних закупівель в оборонній сфері.

"Для цього ми негайно створимо робочу групу з державами-членами, щоб негайно координувати величезні потреби в закупівлях і поповненнях. Цю робочу групу супроводжуватиме інструмент фінансового стимулювання для спільної закупівлі", – зазначила голова Єврокомісії.

Вона додала, що, зокрема, планується звільнити спільні оборонні закупівлі від оподаткування.