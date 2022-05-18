США не продовжать ліцензію для обслуговування держборгу Росії після 25 травня

США, найімовірніше, не продовжать після 25 травня ліцензію, що дозволяє обслуговувати суверенний борг Росії в умовах санкцій через розв'язану РФ війну проти України.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на главу Мінфіну Джанет Йеллен, передає Інтерфакс-Україна.

"Остаточне рішення поки що не прийняте, але розумно було б припустити, що ліцензія завершить свою дію", – заявила Єллен на пресконференції.

Термін дії ліцензії OFAC від 2 березня 2022 року, що дозволяє транзакції, необхідних отримання платежів з цінних паперів РФ, закінчується 25 травня. 27 травня Росія має розплатитися за двома випусками єврооблігацій.

За даними співрозмовників Bloomberg, деякі чиновники американського Мінфіну (до його структури входить OFAC) пропонували продовжити ліцензію, щоб Росія продовжувала платити за боргами, витрачаючи валюту, що надходить до країни. Проте адміністрація Джо Байдена зрештою схилилася до жорсткого сценарію.

Втім, одне з джерел Bloomberg каже, що остаточного рішення не ухвалено. Представники Білого дому та Мінфіну США від коментарів відмовилися.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що 4 квітня не змогло розплатитися за цими євробондами у доларах, оскільки іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях.

Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Своєю чергою агентство Moody's вказувало, що якщо РФ до кінця пільгового періоду (4 травня) відмовиться провести ці виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.