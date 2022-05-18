Нові нафтотрейдери приходять на місце компаній, що відмовляються працювати з Росією, – Bloomberg

Найбільші світові нафтотрейдери зупиняють відносини з Росією, і їх замінюють як компанії, що раніше вже працювали з РФ, так і абсолютно нові.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

Зазначається, що серед таких компаній – трейдерська структура НК "Лукойл" Litasco, а також низка невеликих трейдерів, які стали активнішими, і зовсім новачки, як, наприклад, компанія Bellatrix.

"Широке коло трейдерів, які продовжують працювати з Росією, показує, що країна справляється з відходом Trafigura Group і Glencore Plc", – зазначає агентство.

Vitol Group, найбільший світовий нафтотрейдер, минулого місяця повідомив, що має намір повністю перестати торгувати російською нафтою та нафтопродуктами до кінця поточного року.

За даними Bloomberg, Litasco стала найбільшим трейдером російської нафти Urals. У квітні компанія орендувала танкери для транспортування принаймні 14 млн барелів нафти, а з початку поточного місяця відправила вже 8,6 млн барелів – це більше обсягів будь-яких інших нафтотрейдерів.

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Дані суднових брокерів також показують, що китайська Shandong Port Group Co., що має глибокі зв'язки з нафтопереробними компаніями провінції Шаньдун, цього місяця орендувала танкер Kriti Future для транспортування російської нафти ESPO (ВСТО) із нафтопорту Козьміно до Китаю.

"Участь Shandong Port Group дозволяє припустити, що деякі з покупців нафти ESPO почали брати участь саме у транспортуванні російської нафти, що, ймовірно, пов'язане з відходом з ринку ключових трейдерів", – зазначають джерела Bloomberg.

Принаймні дві китайські нафтокомпанії та міжнародний торговий дім, які раніше брали участь у постачанні в КНР, припинили завантаження нафти з Козьміно цього місяця.

Новим трейдером, поміченим у закупівлі великих партій нафти Urals, стала компанія Bellatrix, про яку раніше ніхто не чув, зазначає Bloomberg. У поточному місяці, за даними суднових брокерів, Bellatrix транспортувала майже 3 млн барелів російської нафти, що становить приблизно чверть усієї нафти Urals, відправленої з балтійського порту "Приморськ".

Серед інших компаній, що нарощують активність, гонконгська Livna Shipping Ltd., яка, за даними Vortexa, зафрахтувала вісім танкерів для транспортування нафти ESPO до Китаю у травні.

Раніше повідомлялося, що російська трубопровідна монополія "Транснєфть" обмежила доступ до щомісячних графіків експорту нафти з російських портів.