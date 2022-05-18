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Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів

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Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні 25 травня строком на 90 діб.

Відповідні укази президента оприлюднені на сайті Верховної Ради серед супровідних документів до проєктів законів №7389 та №7390, які має затвердити парламент.

Нагадаємо, востаннє воєнний стан в Україні був продовжений з 25 квітня строком на 30 діб – до 25 травня.

Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.

Автор: 

ВР (2912) Зеленський Володимир (2541) мобілізація (487) воєнний стан (139)


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