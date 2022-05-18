Депутати хочуть використовувати дипломатичні паспорти для особистих поїздок за кордон

Народні депутати пропонують внести зміни до законодавства, які дозволять їм не здавати дипломатичні паспорти після завершення офіційного закордонного відрядження та заборонять прикордонникам вимагати в них будь-які інші документи при виїзді за кордон.

Відповідний законопроєкт №7383 "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання народним депутатом України дипломатичного паспорта", ініціаторами якого вказані кілька десятків депутатів, зареєстровано у Верховній Раді 17 травня, свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується доповнити закон "Про єдиний державний демографічний реєстр" нормою, яка дозволяє народному депутату зберігати дипломатичний паспорт протягом всього терміну виконання депутатських повноважень.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, наразі законодавство передбачає, що дипломатичний паспорт видається народному депутату терміном його повноважень. Водночас, згідно з Положенням про дипломатичний паспорт України, затвердженим указом президента від 12 травня 2015 року, такий паспорт видається народному депутату лише на час службового відрядження за кордон.

Крім того, автори законопроєкту скаржаться, що для перетинання державного кордону України народними депутатами з використанням дипломатичних паспортів представниками Держприкордонслужби "вимагають різні інші підтверджуючі документи".

На думку депутатів, це "нівелює саму мету такого документа – спрощення порядку перетинання державного кордону України у зв’язку із виконанням власниками такого документу, функцій держави, службової необхідності, тощо".

"Тому пропонуються зміни в чинне законодавство України в частині заборони вимагати в народних депутатів України, які здійснюють перетинання державного кордону України з використанням дипломатичного паспорта України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, пред’явлення будь-яких інших документів, необхідних для перетинання державного кордону", – сказано у пояснювальній записці.