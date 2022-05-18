Потік на в'їзд в Україну вперше стабільно перевищує потік на виїзд, – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, чистий притік в Україну за ці дні сумарно склав 61 тисячу осіб, що є рекордним показником з початку війни.

За даними Державної прикордонної служби, 17 травня з України, як і днем ​​раніше, виїхала понад 31 тисяча осіб, водночас 16 та 17 травня в Україну прибуло 41 тис. та 37 тис. осіб відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними прикордонної служби Польщі, 16 та 17 травня з України в цю країну в’їхало 19,2 тис. та 20 тис. осіб відповідно, а у зворотному напрямку – 26,8 тис. та 26 тисяч осіб.

Загалом, за даними польського прикордонного відомства, з початку війни з України до Польщі прибуло 3,44 млн осіб, а з Польщі до України – 1,36 млн осіб.

За даними УВКБ ООН станом на 13:00 16 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,27 млн ​​осіб, з них у Польщу 3,38 млн, Румунію та Молдову – 977,91 тис., Росію – 850,53 тис., Угорщину – 610,08 тис., Словаччину – 424,03 тис., Білорусь (дані за 12 травня) – 27,31 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, з 28 лютого в'їхало 1,82 млн людей.