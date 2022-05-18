Україна з початку року скоротила валютний виторг від експорту чорних металів на 30%

Металургійні підприємства України у січні-квітні поточного року знизили надходження від експорту чорних металів на 29,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $2,62 млрд млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, на чорні метали за цей період припало 15,65% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 19,5% за січень-квітень 2021 року, передає Інтерфакс-Україна.

У квітні надходження від експорту чорних металів складали $255,15 млн.

При цьому Україна у січні-квітні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 12,7% – до $283,14 млн. У квітні імпортовано їх на $33,79 млн.

Крім того, у зазначений період Україна наростила експорт металовиробів на 1,1% – до $336,09 млн. У квітні їх поставлено на $68,61 млн.

Імпорт металовиробів за січень-квітень скоротився на 31,4% – до $199,54 млн (у квітні – $22,77 млн).

Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком – до $13,51 млрд. На чорні метали за цей період припало 20,49% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.