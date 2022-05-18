Бундестаг позбавить фінансування офіс відомого дружбою з Путіним колишнього канцлера ФРН Шредера

Правляча коаліція в бундестазі домовилася позбавити державного фінансування офіс колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який займає посади у кількох російських державних компаніях та відомий лобіювання інтересів РФ.

Про це оголосили члени бюджетного комітету бундестагу Денніс Роде (СДПН), Свен-Крістіан Кіндлер ("зелені") та Отто Фрікке (ВДП), повідомляє Deutsche Welle.

Ухвалене рішення передбачає, що забезпечення колишніх очільників федеральних урядів "у майбутньому більше не буде покладатися за статусом", а буде пов’язане з виконанням ними певних обов'язків.

Вони пояснили, що Шредер більше не виконує жодних зобов'язань як екс-канцлера, тим самим немає підстав для надання йому співробітників і офісу. Тому бюро колишнього голови уряду ФРН у бундестазі буде закрито, але екс-політик, як і раніше, отримуватиме пенсію та охорону.

Відповідне рішення ще мають схвалити на засіданні бюджетного комітету, після чого будуть внесені поправки до федерального бюджету.

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Про досягнуту домовленість раніше повідомили газета Bild та видання Der Spiegel.

Як зазначає Bild, це рішення обґрунтовується тим, що Шредер не використовує шість кабінетів у бундестазі, а також сім співробітників, які надано йому як колишньому голові федерального уряду.

Der Spiegel з посиланням на проєкт документа зазначає, що співробітники Шредера після прийняття рішення будуть виконувати "інші завдання" за межами офісу екс-канцлера.

Таким чином, Шредера позбавлять значної частини забезпечення, яке надається йому за рахунок бюджетних коштів. Останнім часом витрати Шредера на персонал становили близько 400 тисяч євро на рік.

За даними ділового видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювали п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10 400 євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було виплачено близько 561 тисяч євро.

У Німеччині Герхарда Шредера рішуче критикують за близькість до Кремля та роботу у російських держконцернах, зокрема "Роснафті" та управляючій компанії проєкту "Північний потік-2". Критика різко посилилася після початку війни в Україні. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії.

Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро в Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія. Усі ці витрати фінансуються із держбюджету.