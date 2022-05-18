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S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу на наступні два роки

s&p

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global погіршило прогноз зростання ВВП низки найбільших країн світу на найближчі два роки.

Тепер очікується, що економіка США збільшиться на 2,4% у поточному році та на 2% у 2023 році, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше передбачалося підвищення відповідно на 3,2% та 2,1%.

Для єврозони прогноз на 2022 рік становить 2,7%, на наступний рік – 2,2%. Насамперед прогнозувалося піднесення на 3,3% та 2,6% відповідно.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП у єврозоні через війну в Україні.

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