S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу на наступні два роки
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global погіршило прогноз зростання ВВП низки найбільших країн світу на найближчі два роки.
Тепер очікується, що економіка США збільшиться на 2,4% у поточному році та на 2% у 2023 році, передає Інтерфакс-Україна.
Раніше передбачалося підвищення відповідно на 3,2% та 2,1%.
Для єврозони прогноз на 2022 рік становить 2,7%, на наступний рік – 2,2%. Насамперед прогнозувалося піднесення на 3,3% та 2,6% відповідно.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП у єврозоні через війну в Україні.
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