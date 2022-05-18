Влада Росії заявила про згоду Туреччини розширити використання платіжної системи "Мир"

Туреччина згодна розширити використання російської національної платіжної системи "Мир" в умовах відмови систем Visa та Mastercard обслуговувати розрахунки росіян.

Про це віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив під час візиту в Туреччину, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми обговорювали також можливість проведення платежів у російських рублях або турецьких лірах, роботу карти "Мир" у готелях Турецької Республіки. Домовилися про те, що банки прийматимуть ці картки. Домовилися, що будуть створені умови для наявності необхідних терміналів у готелях, і сьогодні ми з нашими турецькими партнерами це детально обговорили", – сказав Новак.

Зараз карти "Мир" приймають три турецькі банки: Is Bankasi, Ziraat Bankasi та Vakifbank.

Напередодні перший заступник голови ЦБ РФ Ольга Скоробогатова повідомила, що карта "Мир" у Туреччині приймається приблизно на 50%.

Раніше низка російських ЗМІ повідомляла, що деякі турецькі інтернет-магазини перестали приймати оплату карткою "Мир". Наприклад, картки цієї платіжної системи більше приймає авіакомпанія Turkish Airlines.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк України (НБУ) звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В’єтнаму, Туреччини та Киргизької Республіки з проханням припинити будь-які операції з платіжними картками платіжної системи "Мир" на території цих країн.

Раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

У ніч на 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку через військову агресію РФ в Україні. Пізніше про зупинення роботи в РФ заявили японська платіжна компанія JCB та American Express. Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, не приймаються до оплати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У РФ припинили роботу картки, випущені іноземними банками.