Євросоюз вивчає шляхи використання активів російських олігархів для України, – фон дер Ляєн

Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.



"Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених активів олігархів для відбудови України. Я думаю, що Росія також має зробити свій внесок", – сказала вона.



Фон дер Ляєн також сказала, що виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до ЄС.



Хоча українці бачать своє майбутнє в ЄС, для членства необхідно дотримуватися певних стандартів у таких сферах, як верховенство права, а також в економічній та політичній сферах, додала вона.



"Процес вступу багато в чому залежить від того, як поведе себе кандидат і що він робить. Україна хоче приєднатися до ЄС будь-якою ціною, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ", – сказала фон дер Ляєн.



"Ми повинні будемо співфінансувати відбудову України... є сенс одночасно займатися реформами, наприклад, протидії корупції чи розбудові верховенства права", – наголосила вона.

Як повідомлялося раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні у 2022 році нову макрофінансову допомогу у розмірі до 9 млрд євро.