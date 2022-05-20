Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic продає свій російський бізнес

Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic Corp заявив, що продасть свій російський бізнес у відповідь на агресію РФ в Україні.

Про це повідомляє Mining Weekly із посиланням на заяву компанії.

В Arconic зазначили, що вторгнення РФ в Україну зробило ведення бізнесу в регіоні "неспроможним".



Компанія очікує, що втрати у зв’язку з виходом з російського ринку становитимуть $500 млн.

Відповідно до заяви, Arconic вирішила продати свій об’єкт у російській Самарі після перегляду стратегічних альтернатив, викликаних обмеженнями, накладеними урядом країни.



"На жаль, конфлікт в Україні зробив нашу операцію в Росії неспроможною", – сказав головний виконавчий директор Тім Маєрс.

Arconic була виокремлена у 2016 році з алюмінієвого гіганта Alcoa Corp. АТ "Арконік СМЗ" (колишній Самарський металургійний завод) з 2005 року входить до складу Arconic. Підприємство випускає широкий асортимент прокатної, пресової та ковальсько-штампованої продукції.