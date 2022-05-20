Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic продає свій російський бізнес
Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic Corp заявив, що продасть свій російський бізнес у відповідь на агресію РФ в Україні.
Про це повідомляє Mining Weekly із посиланням на заяву компанії.
В Arconic зазначили, що вторгнення РФ в Україну зробило ведення бізнесу в регіоні "неспроможним".
Компанія очікує, що втрати у зв’язку з виходом з російського ринку становитимуть $500 млн.
Відповідно до заяви, Arconic вирішила продати свій об’єкт у російській Самарі після перегляду стратегічних альтернатив, викликаних обмеженнями, накладеними урядом країни.
"На жаль, конфлікт в Україні зробив нашу операцію в Росії неспроможною", – сказав головний виконавчий директор Тім Маєрс.
Arconic була виокремлена у 2016 році з алюмінієвого гіганта Alcoa Corp. АТ "Арконік СМЗ" (колишній Самарський металургійний завод) з 2005 року входить до складу Arconic. Підприємство випускає широкий асортимент прокатної, пресової та ковальсько-штампованої продукції.
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