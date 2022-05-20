Після скасування обмежень ціни на АЗС зросли на 10-15 гривень за літр

Після скасування державного регулювання цін 19 травня більшість великих роздрібних мереж АЗС встановили нові цінники на пальне, підвищивши вартість бензину та дизпалива на 10-15 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на АЗС мереж WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" подорожчали на 11,14 і 10,15 грн за літр – до 51 грн/л і 52 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 14,69 грн – до 57 грн/л.

В мережі КLO преміум-бензин марки А-95 подорожчав на 12,43 грн – до 52 грн за літр, а дизпаливо – на 13,24 грн, до 58 грн за літр.

"БРСМ-Нафта" підвищила ціну на дизпаливо на 10,6 грн – до 54,99 грн/л.

Значне зростання цін відбулося і в інших мережах АЗС.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою повністю скасував державне регулювання роздрібних цін на бензин та дизпаливо.

Перед цим перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.

Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Після прийняття цього рішення Свириденко обіцяла, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже на початку березня, хоча ціни на нього зростуть через ускладнену логістику, однак цього не відбулося, а ряд мереж АЗС почав продавати пальне в обхід встановлених обмежень.