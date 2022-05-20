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Після скасування обмежень ціни на АЗС зросли на 10-15 гривень за літр

бензин,заправка,топливо,азс

Після скасування державного регулювання цін 19 травня більшість великих роздрібних мереж АЗС встановили нові цінники на пальне, підвищивши вартість бензину та дизпалива на 10-15 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на АЗС мереж WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" подорожчали на 11,14 і 10,15 грн за літр – до 51 грн/л і 52 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 14,69 грн – до 57 грн/л.

В мережі КLO преміум-бензин марки А-95 подорожчав на 12,43 грн – до 52 грн за літр, а дизпаливо – на 13,24 грн, до 58 грн за літр.

"БРСМ-Нафта" підвищила ціну на дизпаливо на 10,6 грн – до 54,99 грн/л.

Значне зростання цін відбулося і в інших мережах АЗС.

Після скасування обмежень ціни на АЗС зросли на 10-15 гривень за літр 01

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою повністю скасував державне регулювання роздрібних цін на бензин та дизпаливо.

Перед цим перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.

Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Після прийняття цього рішення Свириденко обіцяла, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже на початку березня, хоча ціни на нього зростуть через ускладнену логістику, однак цього не відбулося, а ряд мереж АЗС почав продавати пальне в обхід встановлених обмежень.

Автор: 

АЗС (1587) бензин (1106) ціни (3437) дизпаливо (1282)


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Топ коментарі
+10
по статистике из 10 голосовавшых 7 за я не лоха и невтика 1 за опзж 2 за ******** майбутне то есть за барыгу який на войне наживался так что молча твари сосите *** и не ворчите вы свой выбор зделали слава 73%
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20.05.2022 16:17
+6
****, ушлепаны, вы в какой параллельной вселенной живете??? 51 грн? А ну поедем на ОККО, заправимся вместе? А 65 грн за литр не хотите, *****?
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20.05.2022 14:01
+6
Да, обычно для народа война это разруха, гибель людей, горе, а вот есть такие категории, для кого война, бизнес, обдираловка честного народа. Просто наживаются в наглую, тем более, государство им в этом способствует.
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20.05.2022 15:52
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****, ушлепаны, вы в какой параллельной вселенной живете??? 51 грн? А ну поедем на ОККО, заправимся вместе? А 65 грн за литр не хотите, *****?
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20.05.2022 14:01 Відповісти
https://store.wog.ua/ua
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20.05.2022 15:29 Відповісти
дурбецали(ушлепаны) дійсно живуть в паралельному всесвіті, держ. машини в них заправлені, діти і батьки в безпеці, зарплати "достойні", ще і на стороні "прибуток".
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20.05.2022 17:50 Відповісти
Вони знову кажуть Правду. Що з Херсоном? Ця влада не наша
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21.05.2022 09:46 Відповісти
так і по цих цінах немає масово. Там де є шалені черги...
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20.05.2022 14:05 Відповісти
А чому ж дизель подорожчав більше всього? Щоб більше на ВСУ заробити. Чи всі слуги на 95 їздять.
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20.05.2022 14:22 Відповісти
по 60.50 залил целых 10л 95го и то, когда заправляли меня кассир сказала шо ещё 15 машил и досвидос, а стояло в очереди машин 50.
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20.05.2022 14:25 Відповісти
Да, обычно для народа война это разруха, гибель людей, горе, а вот есть такие категории, для кого война, бизнес, обдираловка честного народа. Просто наживаются в наглую, тем более, государство им в этом способствует.
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20.05.2022 15:52 Відповісти
Цены поднялись, а бенза в наличии как кот наплакал. Короче ситуация стала хуже. Денег топливо стоит больше, а в наличии его один хрен не
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20.05.2022 15:54 Відповісти
а ты хотел чтобы и цены не поднялись, и в наличии тоже не было?
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20.05.2022 18:12 Відповісти
Я хотел, чтобы можно было платить больше, но не стоять в очереди 3-4 часа. В сейчас и цена выше и очередь такая ж
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20.05.2022 19:44 Відповісти
по статистике из 10 голосовавшых 7 за я не лоха и невтика 1 за опзж 2 за ******** майбутне то есть за барыгу який на войне наживался так что молча твари сосите *** и не ворчите вы свой выбор зделали слава 73%
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20.05.2022 16:17 Відповісти
Неужели непонятно дефицит поддерживается искусственно
Чтобы цены держались на ,,нужном уровне ,,
За все заплатим самые,, богатые ,,
Товар услуги и прочее
10%;с 40 грн 8 грн с 7 грн 14 грн /на ровном месте /
И это на литре бензина поэтому буде ещё больший дефицит
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20.05.2022 16:32 Відповісти
Яка рентабельність?
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20.05.2022 17:23 Відповісти
Цены поднялись, а очереди остались
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20.05.2022 21:04 Відповісти
Ще вчора бензу не було зовсім а сьогодні аж 2 сорти в наявності по 52 и 51 грн/л. Коли встигли завезти?... м.Стрий, Львівська обл, ОККО.
А головне я ніяк не можу скласти ту арифметику що перетворила ціну з 43 грн в березні на 52 в травні. Нафта такп сама, курс зріс але не на стільки. То значить жаба??
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20.05.2022 23:00 Відповісти
А нічого, що майже весь бензин в Білорусі купували, а тепер в ЄС? Ще й довше везти.
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21.05.2022 10:34 Відповісти
Поржали,хуже не будет,только не Порошенко.Шо мразюки ЗЕлені?Бензин ржати мішає,нейтральний статус не муляє,скільки газ на укрнафта?А Каломий по 14 купив!Ото ж суки кончені.Ржіте.Для вас падли війна це поки порятунок.
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21.05.2022 06:15 Відповісти
капець. по 500-700 дол США на тоні палива гешефту мають. Ось де бариги, на війні озолотяться. стрижуть баранів, які голосували за цих зелених шахраїв, як можуть, а ті кричать: "нет-нет, сейчас нє врємя, нужно послє войни разбіраться". Тупе бидло.
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21.05.2022 14:47 Відповісти

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