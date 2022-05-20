Доходи Росії від експорту газу можуть сягнути рекордних $100 мільярдів попри санкції, – прогноз
Доходи Росії від продажу газу в ЄС у 2022 році завдяки стрімкому зростанню цін становитимуть рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.
Про це свідчить прогноз аналітиків Citigroup, передає французьке видання Les Echos.
Водночас ця сума не враховує доходи від інших енергоносіїв, зокрема нафти та вугілля.
За даними розрахунків професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєррі Броса, попри санкції та обіцянки запровадити ембарго, 27 країн-членів Євросоюзу щодня платять "Газпрому" $200 млн.
Для порівняння, у минулому році оборонний бюджет РФ становив $180 млн на день.
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