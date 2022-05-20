БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
237 0

Доходи Росії від експорту газу можуть сягнути рекордних $100 мільярдів попри санкції, – прогноз

ес,газ

Доходи Росії від продажу газу в ЄС у 2022 році завдяки стрімкому зростанню цін становитимуть рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.

Про це свідчить прогноз аналітиків Citigroup, передає французьке видання Les Echos.

Водночас ця сума не враховує доходи від інших енергоносіїв, зокрема нафти та вугілля.

За даними розрахунків професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєррі Броса, попри санкції та обіцянки запровадити ембарго, 27 країн-членів Євросоюзу щодня платять "Газпрому" $200 млн.

Для порівняння, у минулому році оборонний бюджет РФ становив $180 млн на день.

Автор: 

газ (7922) росія (14164) Євросоюз (5094)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 