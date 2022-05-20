Колишній канцлер Німеччини Шредер залишився без посади в "Роснєфті" через санкції (оновлено)
Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пішов з посади голови ради директорів російської державної компанії "Роснафта".
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на заяву компанії.
Він очолював раду директорів "Роснєфті" з 2017 року.
Крім того, раду директорів компанії залишив Матіас Варніг, який є керуючим директором компанії Nord Stream AG – оператора газопроводу "Північний потік-2".
Зазначається, що Шредер та Варніг повідомили "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії".
За даними Reuters, крім Шредера і Варніга з "Роснєфті" звільнилися ще п’ять іноземних топменеджерів, які обіймали в компанії посади віцепрезидентів – ідьє Казіміро, Ерік Лірон, Желько Руньє, Авріл Конрой та Отабек Карімов.
Джерела агентства пояснюють масове звільнення іноземців з російської нафтової компанії набуття чинності санкціями Євросоюзу, які забороняють громадянам європейських країн або росіянам, які проживають в ЄС, працювати в російському нафтовому гіганті.
Як повідомлялося, у німецькому бундестазі домовилися позбавити державного фінансування офіс ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, який займає посади у кількох російських державних компаніях та відомий лобіювання інтересів РФ.
У Німеччині Шредера рішуче критикують за близькість до Кремля та роботу у російських держконцернах, зокрема "Роснафті" та управляючій компанії проєкту "Північний потік-2". Критика різко посилилася після початку війни в Україні. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії.
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