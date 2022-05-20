Учасники найбільшого міжнародного транспортного форуму припинять будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю

Учасники Саміту міжнародного транспортного форуму 2022, який об’єднує очільників транспортних галузей практично з усього світу, прийняли "Заклик до дій у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України".

Про це йдеться в повідомленні Мінінфраструктури України.

"Відбиваючи російську агресію Україна створює нову систему безпеки у світі. На жаль, ми платимо за це велику ціну, щодня втрачаючи життя українців та несучи колосальні економічні та інфраструктурні збитки. Дії агресора призводять до негативних наслідків для всього світу. Я щиро вдячний своїм колегам з усього світу, які підтримують Україну з перших днів війни. Упевнений, спільними зусиллями ми зможемо відбудувати зруйноване за два роки", – зазначив міністр інфраструктури Олександо Кубраков.

За його словами, команда Міністерства у щоденному режимі опрацьовує перелік зруйнованих об'єктів інфраструктури.

"Ми визначили дорожню карту допомоги, яка необхідна Україні зараз та потрібна буде для подальшого післявоєнного відновлення", – додав Кубраков.

У документі про "Заклик до дій у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України", який був прийнятий на Саміті, всі присутні очільники транспортних галузей виказали одностайну підтримку України та зобов’язались припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю.

Окрім цього, в рамках Саміту українська делегація провела зустрічі з очільниками транспортних відомств США, Канади, Великобританії, Німеччини, Болгарії, Румунії, Молдови, Туреччини, а також з керівництвом Світового банку.

У рамках зустрічей обговорювалась участь цих держав у відбудові України, а також координація дій щодо транспортної блокади Росії.